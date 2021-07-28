Собянин отметил высокие темпы строительства Большой кольцевой линии метро

16:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
До конца текущего года в столице будет запущено еще девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на строящейся станции "Новаторская".
"Было уже построено и запущено 11 станций. До конца года запустят еще девять станций. На следующий год – на 2022 и частично на 2023 год – останется еще 11 станций. Таким образом, уже до конца этого года две трети большого подземного кольца метро Москвы будет построено", – рассказал градоначальник.
Собянин отметил, что строительство южного участка БКЛ со станциями "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино" началось в 2017 году, станции уже в высокой степени готовности.
Председатель совета директоров компании-подрядчика ООО "ИБТ" Владимир Петрук доложил мэру, что строительно-монтажные работы на станции "Новаторская" БКЛ метро полностью выполнены.
По его словам, специалисты ведут отделочные работы, а инженерно-технические работы завершены на 95%.
"В ближайшее время приступим к пусконаладочным работам. Станция в достаточно высокой степени готовности. В ближайшее время мы начнем готовить документы к вводу станции", – рассказал Петрук.
В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы говорится, что на данный момент готовность южного участка БКЛ составляет 87%.
Предполагается, что открытие участка улучшит транспортное обслуживание горожан в районах Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Черемушки и Зюзино. Станция "Новаторская" расположена на пересечении улицы Новаторов и Ленинского проспекта.
13 июля Собянин рассказал о завершении строительства тоннелей БКЛ метро. По его словам, специалисты уже завершили проходку одного из тоннелей на участке от станции "Кленовый бульвар" до станции "Каширская".
Ранее сообщалось, что специалисты приступили к строительству соединительного перегонного тоннеля между БКЛ столичного метро и электродепо "Аминьевское". Соединительная линия будет служить для проезда поездов на БКЛ и должна обеспечить необходимый график движения. Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, проходка линии будет осуществляться в условиях непростой гидрогеологии.
Закончен еще один тоннель БКЛ
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