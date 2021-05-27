Пристававшего к девушке пассажира метро арестовали на 10 суток

19:13
Фото: МВД РФ
Суд в Москве вынес решение по делу москвича, который приставал к девушке в метро. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По данным правоохранительных органов, в полицию обратилась 18-летняя жительница столицы. Девушка попросила привлечь к ответственности пристававшего к ней на Таганско-Краснопресненской линии мужчину.
Судом в отношении нарушителя назначено административное наказание в виде ареста на срок 10 суток. Со слов молодого человека, подобные действия на территории столичного метро он совершал длительное время", – уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
Полиции удалось оперативно установить личность мужчины. Он был задержан на станции метро "Пушкинская" на следующий день после обращения девушки.
В начале мая в Москве арестовали мужчину, который пытался домогаться 15-летней девочки в метро. Инцидент произошел на Сокольнической линии метро.
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