Пристававшего к девушке пассажира метро арестовали на 10 суток

Фото: МВД РФ

Суд в Москве вынес решение по делу москвича, который приставал к девушке в метро. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным правоохранительных органов, в полицию обратилась 18-летняя жительница столицы. Девушка попросила привлечь к ответственности пристававшего к ней на Таганско-Краснопресненской линии мужчину.

Судом в отношении нарушителя назначено административное наказание в виде ареста на срок 10 суток. Со слов молодого человека, подобные действия на территории столичного метро он совершал длительное время", – уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Полиции удалось оперативно установить личность мужчины. Он был задержан на станции метро "Пушкинская" на следующий день после обращения девушки.

В начале мая в Москве арестовали мужчину, который пытался домогаться 15-летней девочки в метро. Инцидент произошел на Сокольнической линии метро.