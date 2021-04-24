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Происшествия

20:16

Московского учителя из-за недопустимого поведения отстранили от работы

происшествия

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Учителя московской школы № 760 имени А. П. Маресьева отстранили от работы. Ограничения будут действовать на время проверки полицией и прокуратурой сообщений СМИ о его недопустимом поведении.

Сообщалось, что данный преподаватель приглашал к себе учеников и делал им неоднозначные комплименты. В интернете также появилось видео, на котором мужчина предлагал несовершеннолетнему алкоголь.

"Администрацией школы было проанализировано видео, размещенное в соцсетях, и принято решение об отстранении от работы учителя до получения результатов расследования. Вся имеющаяся информация подготовлена и была передана в правоохранительные органы", – рассказал ТАСС директор школы Артем Васильев.

По его словам, ученик и опекун не обращались в школу по данному вопросу. Всю размещенную на его личной странице информацию будут проверять полиция и прокуратура.

Ранее учитель истории одной из школ в Карелии был отстранен от работы после жалоб сразу нескольких школьников на побои с его стороны.

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