Московского учителя из-за недопустимого поведения отстранили от работы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Учителя московской школы № 760 имени А. П. Маресьева отстранили от работы. Ограничения будут действовать на время проверки полицией и прокуратурой сообщений СМИ о его недопустимом поведении.

Сообщалось, что данный преподаватель приглашал к себе учеников и делал им неоднозначные комплименты. В интернете также появилось видео, на котором мужчина предлагал несовершеннолетнему алкоголь.

"Администрацией школы было проанализировано видео, размещенное в соцсетях, и принято решение об отстранении от работы учителя до получения результатов расследования. Вся имеющаяся информация подготовлена и была передана в правоохранительные органы", – рассказал ТАСС директор школы Артем Васильев.

По его словам, ученик и опекун не обращались в школу по данному вопросу. Всю размещенную на его личной странице информацию будут проверять полиция и прокуратура.

Ранее учитель истории одной из школ в Карелии был отстранен от работы после жалоб сразу нескольких школьников на побои с его стороны.

