В Бурятии завели дело на учительницу, дернувшую ученика за больное ухо

18:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Бурятии следователи возбудили уголовное дело после жалобы 10-летнего школьника на то, что во время урока его схватила и дернула за больное ухо учительница, сообщает следственное управление СР РФ по региону
Инцидент произошел в селе Петропавловка. Мальчик, переживший несколько операций на ухе, не расслышал задание на уроке русского языка и не выполнил его вовремя. В наказание педагог схватила ребенка за прооперированное ухо и дернула его.
Как пояснили в руководстве школы, учительница забыла о проведенных операциях, но потом вспомнила об этом и принесла свои извинения родителям мальчика.
"Просто дернула за ухо, но никак не оторвала, не порвала. Учительница знала, что ребенок перенес операцию – операция была летом, но, видимо, забыла. Потом она вспомнила, сразу позвонила родителям, извинилась", – рассказал директор учебного заведения Баир Ринчино.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна установить, к каким последствиям для ребенка привели действия учителя. Как уточняют в СК, школьнику могут грозить непоправимые нарушения слуха, вплоть до полной его потери.
Ранее появилась информация о погибшем на уроке физкультуры школьнике. Двенадцатилетний мальчик, находясь в спортивном зале, зацепился за волейбольную сетку, в результате чего упал и ударился головой о напольное покрытие.
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