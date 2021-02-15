В Бурятии завели дело на учительницу, дернувшую ученика за больное ухо

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В Бурятии следователи возбудили уголовное дело после жалобы 10-летнего школьника на то, что во время урока его схватила и дернула за больное ухо учительница, сообщает следственное управление СР РФ по региону

Инцидент произошел в селе Петропавловка. Мальчик, переживший несколько операций на ухе, не расслышал задание на уроке русского языка и не выполнил его вовремя. В наказание педагог схватила ребенка за прооперированное ухо и дернула его.

Как пояснили в руководстве школы, учительница забыла о проведенных операциях, но потом вспомнила об этом и принесла свои извинения родителям мальчика.

"Просто дернула за ухо, но никак не оторвала, не порвала. Учительница знала, что ребенок перенес операцию – операция была летом, но, видимо, забыла. Потом она вспомнила, сразу позвонила родителям, извинилась", – рассказал директор учебного заведения Баир Ринчино.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна установить, к каким последствиям для ребенка привели действия учителя. Как уточняют в СК, школьнику могут грозить непоправимые нарушения слуха, вплоть до полной его потери.

Ранее появилась информация о погибшем на уроке физкультуры школьнике. Двенадцатилетний мальчик, находясь в спортивном зале, зацепился за волейбольную сетку, в результате чего упал и ударился головой о напольное покрытие.