Светлана Разворотнева: ТПУ "Печатники" изменит жизнь трех районов города

Фото: Владимир Новиков
Открытие Транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Печатники" положительно скажется на транспортной доступности юго-востока столицы. Такое мнение высказала советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева, которая раннее вместе с Сергеем Собяниным осмотрела ход строительства новой станции "Печатники" на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2).
"Я счастлива, что являюсь свидетелем того, как меняется транспортная система Москвы и Московской области. Уверена, что скоро наша транспортная инфраструктура превзойдет инфраструктуру лучших городов мира, в том числе и потому, что она является комплексной, решает важные городские проблемы. Например, сейчас чтобы перейти через железную дорогу и добраться до станции метро "Печатники", жители улицы Малышева, улицы Шкулева, улицы Люблинской и улицы Артюхиной делают большой крюк и тратят много времени. После открытия станции МЦД-2 "Печатники" этот путь будет занимать у них несколько минут", – сказала Разворотнева.
По ее словам, важно, чтобы с появлением крупных ТПУ и новых маршрутов развивалась и та инфраструктура, о которой особенно беспокоятся жители столицы. Это парковочные места, места для занятий спортом, зоны отдыха, а также создание единого комплекс безбарьерной среды для людей с особыми потребностями.
Разворотнева напомнила, что станция МЦД-2 "Печатники" станет частью крупного ТПУ и интегрирована с одноименными станциями Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро.
Ввод в эксплуатацию нового остановочного пункта улучшит транспортную доступность для жителей районов Печатники, Текстильщики и Люблино.
Ранее Разворотнева заявила, что в Москве необходимо разработать собственный стандарт поддержки семей с детьми и молодежи. Она отметила, что пандемия и введенные в связи с ней ограничения заставляют иначе взглянуть на меры соцподдержки, поскольку коронавирус нанес огромный ущерб как глобальной экономике, так и каждому гражданину РФ.
Помимо этого, она призвала создать на портале mos.ru единую точку доступа ко всем видам социальной помощи для детей и молодежи, чтобы заявитель нажатием одной клавиши мог ознакомиться со всеми доступными ему мерами социальной поддержки после введения минимальной информации о семье.
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