Правительство столицы рассмотрит проекты комплексного развития территорий бывших промзон

16:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правительство Москвы рассмотрит проекты комплексного развития территорий бывших промзон. В 2021 году все проекты комплексного обустройства территорий бывших промзон объединили в единую программу "Индустриальные кварталы". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Все проекты предоставят жителям столицы качественную среду для жизни и отдыха: около 500 тысяч рабочих мест, примерно 90 новых детских садов и школ и 27 спортивных объектов, в том числе аквапарк, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны.
"Очевидно, что эти площади надо включать в жизнь города. Работающие предприятия – оставлять и развивать, а на заброшенных территориях строить современные кварталы. Что мы и делаем уже десять лет. Сегодня примерно 40% жилья вводится в бывших промышленных зонах", – заявил Сергей Собянин в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".
На сегодняшний день органы исполнительной власти столицы рассматривают около 130 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2 тысяч гектаров с градостроительным потенциалом 33 миллиона квадратных метров недвижимости.
За прошедшие 10 лет в рамках проектов реорганизации столичных промзон силами бюджета и инвесторов построили 82 соцобъекта различного назначения. Всего начиная с 2011 года в промзонах построили около 10 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости, которая дает городу новые места приложения труда.
Примером успешного проекта редевелопмента бывшей промзоны можно отметить Октябрьское Поле. По словам Татьяны Тихоновой, генерального директора компании "РГ-Девелопмент", которая осуществляет его застройку, на этой территории создается полноценная городская среда.
Ранее сообщалось, что промзону Кунцево, ограниченную улицей Горбунова, МКАД и Бобруйской улицей, планируется реорганизовать и построить на ее территории жилые, деловые и социальные объекты.
Проект пока находится в стадии разработки. После ее завершения он будет вынесен на общественные обсуждения.
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