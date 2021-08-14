Андрей Бочкарев: за 10 лет на территориях бывших промзон построено 30 детсадов и 22 школы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедшие 10 лет в рамках проектов реорганизации столичных промзон силами бюджета и инвесторов построили 82 соцобъекта различного назначения, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, программа реорганизации промышленных и производственных зон направлена не просто на вовлечение в хозяйственный оборот пустующих территорий и старых сооружений, но и на создание качественной и комфортной городской среды.

"Именно поэтому в рамках таких проектов строится не только жилье, но вся необходимая сопутствующая инфраструктура", – сказал Бочкарев.

Он добавил, что начиная с 2011 года на эти территориях построили 30 детских садов, 22 школы, 13 спортивных сооружений, 9 культурных объектов и 8 поликлиник.

"Значительную часть этих объектов построили девелоперы в рамках проектов реорганизации промзон. Это взаимовыгодное сотрудничество и для города, и для инвесторов, которые понимают, что, принимая решение о покупке жилья, люди ориентируются не только на расположение дома, саму квартиру, но и на наличие рядом необходимой инфраструктуры", – сказал заммэра.

Он отметил, что принцип комплексного развития столичных районов позволяет решать также вопросы создания рабочих мест. Бирюков напомнил, что Сергей Собянин поставил задачу по комплексному развитию бывших производственных площадок с обязательным созданием рабочих мест.

Всего, начиная с 2011 года в промзонах построили около 10 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости, которая дает городу новые места приложения труда.

Примером успешного проекта редевелопмента бывшей промзоны можно отметить "Октябрьское поле". По словам Татьяны Тихоновой, генерального директора компании "РГ-Девелопмент", которая осуществляет его застройку, на этой территории создается полноценная городская среда.

В настоящий момент на территории "Октябрьского поля" ведется строительство школы для 800 учащихся. Также строится жилой дом с пристроенной поликлиникой и стоматологией на 150 посещений в смену. Завершить строительство планируется к концу 2022 года.

Ранее сообщалось, что на территории реорганизуемой промзоны Грайвороново построят 14 социальных объектов. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на территории появятся семь детских садов, шесть школ, детско-взрослая поликлиника, а также жилые и нежилые здания.