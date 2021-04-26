Общественно-производственный кластер появится на территории промзоны на юге столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На месте бывшей промышленной зоны № 31 Каширское Шоссе построят общественно-производственный кластер, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Важной работой по благоустройству городского пространства является реорганизация бывших промзон, а именно выявление неиспользуемых территорий, преобразование и вовлечение их в городскую среду. Кроме того, создание подобных объектов способствует появлению новых рабочих мест", – приводятся слова Княжевской на портале мэра и правительства Москвы.
Бывшая промзона расположена на Каширском шоссе недалеко от станции МЦД-2 Москворечье. В настоящее время там находятся склады и незаконные парковки.
Общественно-производственный кластер будет иметь площадь около 97 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что на территории реорганизуемой промзоны Грайвороново построят 14 социальных объектов. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на территории появятся семь детских садов, шесть школ, детско-взрослая поликлиника, а также жилые и нежилые здания.
Кроме того, в Москве реорганизуют бывшие промзоны Соколиная Гора и Алтуфьевское Шоссе.
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