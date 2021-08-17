Промзону в Кунцеве реорганизуют под общественную застройку

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Промзону Кунцево, ограниченную улицей Горбунова, МКАД и Бобруйской улицей, планируется реорганизовать и построить на ее территории жилые, деловые и социальные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Общая площадь реорганизации составит порядка 55 гектаров. Здесь планируется комплексная реорганизация территории с возведением общественно-производственных кластеров, социальных и деловых объектов. По итогам реализации проекта появится порядка 23 тысяч рабочих мест", – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Уточняется, что в настоящее время на территории промзоны расположены заброшенные цеха, а также помещения, которые сдаются в аренду под офисы, автосервисы и склады. Предполагается, что жилой квартал займет площадь в 15 гектаров и расположится между улицами Бобруйской и Молодогвардейской. Оставшуюся территорию – между улицами Молодогвардейской, Ивана Франко, Горбунова и северным дублером Кутузовского проспекта – отведут под общественно-производственную застройку.

Проект пока находится в стадии разработки. После ее завершения он будет вынесен на общественные обсуждения.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за последние 10 лет в рамках проектов реорганизации столичных промзон на их территории построили 82 соцобъекта различного назначения, в частности 30 детских садов, 22 школы, 13 спортивных сооружений, 9 культурных объектов и 8 поликлиник.

По его словам, начиная с 2011 года в промзонах построили около 10 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости, которая дает городу новые рабочие места.

