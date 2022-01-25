Собянин выделил 250 млн рублей на благоустройство территории Ржевского мемориала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На благоустройство территории Ржевского мемориала Советскому солдату выделено 250 миллионов рублей. Распоряжение о предоставлении трансфера бюджету Тверской области подписал Сергей Собянин.

Средства передадут на развитие инфраструктуры и благоустройство территории мемориала, открытого в Тверской области в 2020 году.

В рамках проекта благоустройства предусматривается возведение павильона для посетителей. Его площадь составит 1,1 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории высадят деревья и кустарники, а также установят малые архитектурные формы и ограждение. Предусматривается и переустройство системы освещения и ливневой канализации.

Завершить благоустройство Ржевского мемориала планируется до 9 мая 2022 года – к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Сергей Собянин определил основные проекты благоустройства Москвы в 2022 году. Так, комплексные и текущие работы проведут в 2,3 тысячи дворов и 12 тысячах подъездов.