Собянин выделил 250 млн рублей на благоустройство территории Ржевского мемориала

16:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На благоустройство территории Ржевского мемориала Советскому солдату выделено 250 миллионов рублей. Распоряжение о предоставлении трансфера бюджету Тверской области подписал Сергей Собянин.
Средства передадут на развитие инфраструктуры и благоустройство территории мемориала, открытого в Тверской области в 2020 году.
В рамках проекта благоустройства предусматривается возведение павильона для посетителей. Его площадь составит 1,1 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории высадят деревья и кустарники, а также установят малые архитектурные формы и ограждение. Предусматривается и переустройство системы освещения и ливневой канализации.
Завершить благоустройство Ржевского мемориала планируется до 9 мая 2022 года – к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее Сергей Собянин определил основные проекты благоустройства Москвы в 2022 году. Так, комплексные и текущие работы проведут в 2,3 тысячи дворов и 12 тысячах подъездов.
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