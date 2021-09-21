Москва выделит средства на ремонт памятников ополчения в Калужской и Смоленской областях

15:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому на ремонт памятников народного ополчения Москвы в Калужской и Смоленской областях выделяется более 37 миллионов рублей. Работы проведут в рамках празднования 80-й годовщины контрнаступления советских войск в Битве под Москвой, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Правительство Москвы предоставит межбюджетные трансферты из бюджета Москвы бюджетам Калужской и Смоленской областей в общем объеме 37,6 миллиона рублей. Средства предназначены на проведение ремонта памятников дивизиям Московского народного ополчения", – говорится в сообщении.
Так, в Смоленской области планируется отремонтировать и благоустроить мемориал "Богородицкое поле", парк памяти "Вязьма. Октябрь 1941", памятник ополченцам 13-й дивизии народного ополчения, братское воинское захоронение "Поле памяти № 17–38", а также братскую могилу советских воинов, павших в боях с гитлеровскими оккупантами в 1941–1943 годы, и ряд других памятных мест.
В Калужской области между тем в порядок предстоит привести мемориальные комплексы "Зайцева гора" и "Высота "Длинная", мемориал 1941 года в память о воинах 53-й и 17-й стрелковых дивизий.
Ранее стало известно, что Собянин в два раза увеличил размер материальной помощи ветеранам по случаю 80-й годовщины Битвы под Москвой. Ее размер составит 40 тысяч рублей.
Помимо непосредственных участников боевых действий, единовременную выплату получат все те, кто трудился в тылу с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года. Ожидается, что на помощь смогут претендовать четыре тысячи ветеранов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: