Москва выделит средства на ремонт памятников ополчения в Калужской и Смоленской областях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому на ремонт памятников народного ополчения Москвы в Калужской и Смоленской областях выделяется более 37 миллионов рублей. Работы проведут в рамках празднования 80-й годовщины контрнаступления советских войск в Битве под Москвой, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы предоставит межбюджетные трансферты из бюджета Москвы бюджетам Калужской и Смоленской областей в общем объеме 37,6 миллиона рублей. Средства предназначены на проведение ремонта памятников дивизиям Московского народного ополчения", – говорится в сообщении.

Так, в Смоленской области планируется отремонтировать и благоустроить мемориал "Богородицкое поле", парк памяти "Вязьма. Октябрь 1941", памятник ополченцам 13-й дивизии народного ополчения, братское воинское захоронение "Поле памяти № 17–38", а также братскую могилу советских воинов, павших в боях с гитлеровскими оккупантами в 1941–1943 годы, и ряд других памятных мест.

В Калужской области между тем в порядок предстоит привести мемориальные комплексы "Зайцева гора" и "Высота "Длинная", мемориал 1941 года в память о воинах 53-й и 17-й стрелковых дивизий.

Ранее стало известно, что Собянин в два раза увеличил размер материальной помощи ветеранам по случаю 80-й годовщины Битвы под Москвой. Ее размер составит 40 тысяч рублей.

Помимо непосредственных участников боевых действий, единовременную выплату получат все те, кто трудился в тылу с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года. Ожидается, что на помощь смогут претендовать четыре тысячи ветеранов.

