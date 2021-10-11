В Москве открыли памятный знак 21-й дивизии народного ополчения

В Москве открыли памятник 21-й дивизии народного ополчения
На Кутузовском проспекте в Москве открыли памятный знак, посвященный 21-й дивизии народного ополчения Киевского района столицы. Об этом сообщает пресс-служба Мосгордумы.
Сергей Собянин в соцсети "ВКонтакте" написал, что 21-я дивизия народного ополчения участвовала в Битве за Москву, с боями прошла от Сталинграда до Германии. 68 бойцов дивизии стали героями Советского Союза. В состав дивизии входил единственный в Советской армии батальон, все солдаты и офицеры которого были удостоены ордена Славы.
"С этого года 11 октября станет Днем Московского народного ополчения. Знак нашей вечной благодарности 160 тысячам москвичей. В 1941 году они не дали врагу прорваться к столице, многие – ценой своей жизни", – написал мэр.
В Мосгордуме отметили, что открытие памятного знака, посвященного столичным героям-ополченцам, приурочено к 80-летию формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летию начала Битвы за Москву.
Установка данного знака завершает первую волну установки памятников дивизиям Московского ополчения первой волны формирования.
"Более 80 лет о Московском народном ополчении умалчивалось. На протяжении многих лет советского периода и постсоветской истории Москвы подвиг о Московском ополчении был буквально предан забвению как несущественный и малоизученный эпизод в истории Великой Отечественной войны. И только благодаря активности ветеранского сообщества, москвичей – потомков ополченцев, при активной поддержке нынешней власти дело сдвинулось с мертвой точки. И сегодняшнее событие – тому прямое подтверждение", – отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По его словам, будет продолжен выпуск книг, посвященных дивизиям ополчения, также в Москве появятся улицы, связанные с ними.
В первые дни войны в неё записались тысячи жителей столицы: студенты и преподаватели вузов, учёные, рабочие, сотрудники театра им. Вахтангова и "Мосфильма".
Ранее сообщалось, что в Москве открыли мемориальную доску киноактеру Юрию Никулину. Она расположена на фасаде дома на Большой Бронной улице, где жил артист.
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