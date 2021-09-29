Решение вопроса с памятником Коневу поможет восстановить отношения между Чехией и РФ – МИД

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Приемлемое для обеих сторон решение вопроса о судьбе памятника советскому маршалу Ивану Коневу является одним из условий для восстановления конструктивного диалога между Россией и Чехией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

"На данном этапе отношений с Чехией, серьезно деградировавших за последний год из-за череды недружественных действий чешской стороны, такая работа, к сожалению, не представляется возможной", – отметил дипломат.

Он напомнил, что Россия прорабатывала несколько вариантов размещения монумента, в частности его перенос к мемориалу советским воинам на Ольшанском кладбище в Праге, установку на территории посольства, а также вывоз в Россию.

По мнению Тяпкина, памятники имеют заложенный в них смысл только в тех местах, в которых они были изначально установлены, поэтому Россия продолжит добиваться сохранения и повторного размещения памятника Коневу в Праге.

"Взаимоприемлемое решение о его дальнейшей судьбе – одно из условий восстановления конструктивного характера отношений между Россией и Чехией", – заключил он.

Памятник Коневу был демонтирован 3 апреля 2020 года. Отмечалось, что муниципальные власти намерены разместить его в создающемся Музее ХХ века. Позже в МИД Чехии заявили, что перенос памятника не является нарушением договоров между странами о дружественных отношениях и охране воинских захоронений.

В 2019 году министерство обороны Чехии разъяснило, что соглашения не распространяется на пражский памятник, так как маршал не погиб в ходе Второй мировой войны.