Решение вопроса с памятником Коневу поможет восстановить отношения между Чехией и РФ – МИД

Фото: AP Photo/Petr David Josek
Приемлемое для обеих сторон решение вопроса о судьбе памятника советскому маршалу Ивану Коневу является одним из условий для восстановления конструктивного диалога между Россией и Чехией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"На данном этапе отношений с Чехией, серьезно деградировавших за последний год из-за череды недружественных действий чешской стороны, такая работа, к сожалению, не представляется возможной", – отметил дипломат.
Он напомнил, что Россия прорабатывала несколько вариантов размещения монумента, в частности его перенос к мемориалу советским воинам на Ольшанском кладбище в Праге, установку на территории посольства, а также вывоз в Россию.
По мнению Тяпкина, памятники имеют заложенный в них смысл только в тех местах, в которых они были изначально установлены, поэтому Россия продолжит добиваться сохранения и повторного размещения памятника Коневу в Праге.
"Взаимоприемлемое решение о его дальнейшей судьбе – одно из условий восстановления конструктивного характера отношений между Россией и Чехией", – заключил он.
Памятник Коневу был демонтирован 3 апреля 2020 года. Отмечалось, что муниципальные власти намерены разместить его в создающемся Музее ХХ века. Позже в МИД Чехии заявили, что перенос памятника не является нарушением договоров между странами о дружественных отношениях и охране воинских захоронений.
В 2019 году министерство обороны Чехии разъяснило, что соглашения не распространяется на пражский памятник, так как маршал не погиб в ходе Второй мировой войны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: