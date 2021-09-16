Россия рассчитывает на освобождение задержанного в Чехии гражданина РФ

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Российская сторона рассчитывает на освобождение задержанного гражданина РФ Александра Франчетти. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в адрес чешских властей был направлен запрос о причинах и мотивах задержания мужчины.

"Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустить его политизации и не идти на поводу у украинских властей", – добавила дипломат.

О задержании гражданина РФ Александра Франчетти в аэропорту Праги стало известно в воскресенье, 12 сентября. Основанием стал ордер на арест, выданный Украиной.

На данный момент известно, что семья Франчетти отказалась от услуг чешского адвоката Яна Шварца. Подробную информацию об этом решении юрист не сообщил.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания задержания гражданина России в Чехии. Проверка должна пройти из-за недопустимости злоупотребления международным правом для привлечения к ответственности по политическим мотивам.