Россия рассчитывает на освобождение задержанного в Чехии гражданина РФ

17:06
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Российская сторона рассчитывает на освобождение задержанного гражданина РФ Александра Франчетти. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в адрес чешских властей был направлен запрос о причинах и мотивах задержания мужчины.
"Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустить его политизации и не идти на поводу у украинских властей", – добавила дипломат.
О задержании гражданина РФ Александра Франчетти в аэропорту Праги стало известно в воскресенье, 12 сентября. Основанием стал ордер на арест, выданный Украиной.
На данный момент известно, что семья Франчетти отказалась от услуг чешского адвоката Яна Шварца. Подробную информацию об этом решении юрист не сообщил.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания задержания гражданина России в Чехии. Проверка должна пройти из-за недопустимости злоупотребления международным правом для привлечения к ответственности по политическим мотивам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: