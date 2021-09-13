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Политика

00:30

Бастрыкин поручил проверить основания задержания гражданина РФ в Чехии

политика

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания задержания гражданина России в Чехии. Об этом сообщается на официальном сайте СК.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании россиянина в аэропорту Праги. По имеющимся данным, задержание гражданина РФ могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году.

В СМИ также сообщалось, что ордер на арест был выдан Украиной, где россиянину грозит уголовная ответственность.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Михайлову О. Ю. тщательным образом во взаимодействии с МИД России изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства", – заявили в СК.

Уточняется, что проверка должна пройти из-за недопустимости злоупотребления международным правом для привлечения к ответственности по политическим мотивам.

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании россиянина по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России. Уточняется, что подозреваемый – сотрудник одного из университетов Германии.

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