Адвокат задержанного в Чехии россиянина назвал дело политическим

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Адвокат задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти Ян Шварц считает дело политическим, а не уголовным. Об этом сообщает РИА Новости.

"Единственное, что могу сказать, что считаю это дело политическим, но ни в коем случае не уголовным", – подчеркнул Шварц.

Он отметил, что в курсе содержания обвинений, которые выдвинуты его подзащитному в ордере Украины о его задержании и экстрадиции, однако отказался раскрывать подробности.

Также адвокат добавил, что выясняет условия предоставления его клиенту необходимой медпомощи в пражской тюрьме.

"Мой подзащитный серьезно болен. Условия его содержания в тюрьме Панкрац в целом хорошие. Проблема, скорее, заключается в том, предоставляется ли ему необходимая медицинская помощь. Я буду выяснять это", – подчеркнул защитник.

Ранее Шварц сообщил, что чешский суд принял решение отправить россиянина в камеру предварительного заключения. В зале суда адвокат Франчетти опротестовал это решение.

Сам задержанный назвал обвинения в свой адрес шагом к фашизму.

Москва потребовала у Праги представить все обстоятельства задержания Франчетти. Защита граждан России за пределами государства гарантирована пунктом 2 статьи 61 Конституции РФ. В настоящее время Франчетти оказывается вся необходимая помощь.

По имеющимся данным, задержание россиянина могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Как сообщали некоторые СМИ, ордер на арест был выдан Украиной, где россиянину грозит уголовная ответственность.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания задержания гражданина России в Чехии. Проверка должна пройти из-за недопустимости злоупотребления международным правом для привлечения к ответственности по политическим мотивам.