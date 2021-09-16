Адвокат задержанного в Чехии россиянина назвал дело политическим

11:10
Фото: ТАСС/ MARTIN DIVISEK/ EPA
Адвокат задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти Ян Шварц считает дело политическим, а не уголовным. Об этом сообщает РИА Новости.
"Единственное, что могу сказать, что считаю это дело политическим, но ни в коем случае не уголовным", – подчеркнул Шварц.
Он отметил, что в курсе содержания обвинений, которые выдвинуты его подзащитному в ордере Украины о его задержании и экстрадиции, однако отказался раскрывать подробности.
Также адвокат добавил, что выясняет условия предоставления его клиенту необходимой медпомощи в пражской тюрьме.
"Мой подзащитный серьезно болен. Условия его содержания в тюрьме Панкрац в целом хорошие. Проблема, скорее, заключается в том, предоставляется ли ему необходимая медицинская помощь. Я буду выяснять это", – подчеркнул защитник.
Ранее Шварц сообщил, что чешский суд принял решение отправить россиянина в камеру предварительного заключения. В зале суда адвокат Франчетти опротестовал это решение.
Сам задержанный назвал обвинения в свой адрес шагом к фашизму.
Москва потребовала у Праги представить все обстоятельства задержания Франчетти. Защита граждан России за пределами государства гарантирована пунктом 2 статьи 61 Конституции РФ. В настоящее время Франчетти оказывается вся необходимая помощь.
По имеющимся данным, задержание россиянина могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Как сообщали некоторые СМИ, ордер на арест был выдан Украиной, где россиянину грозит уголовная ответственность.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания задержания гражданина России в Чехии. Проверка должна пройти из-за недопустимости злоупотребления международным правом для привлечения к ответственности по политическим мотивам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: