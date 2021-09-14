Россия направила запрос в Чехию в связи с задержанием Франчетти

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Москва потребовала у Праги представить все обстоятельства задержания гражданина России Александра Франчетти, соответствующие запросы направлены в Чехию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

"СК РФ во взаимодействии с МИД России тщательно изучает причины и правовые основания задержания российского гражданина Александра Франчетти в аэропорту Праги Чешской Республики. Международный ордер на его арест выдала Украина. Для установления всех обстоятельств задержания Франчетти Российской Федерацией уже направлены запросы в Чешскую Республику", – заявила Петренко.

Она напомнила, что защита граждан России за пределами государства гарантирована пунктом 2 статьи 61 Конституции РФ. По ее словам, в настоящее время Франчетти оказывается вся необходимая помощь.

"СК России обращает внимание на необходимость соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права. Злоупотребление международно-правовыми механизмами по политическим мотивам недопустимо", – заключила Петренко.

Ранее пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Брякин сообщил, что Франчетти выделили чешского адвоката. Также с гражданином РФ встретилась заведующая консульским отделом российского посольства.

По имеющимся данным, задержание гражданина РФ могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Как сообщали некоторые СМИ, ордер на арест был выдан Украиной, где россиянину грозит уголовная ответственность.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания задержания гражданина России в Чехии. Проверка должна пройти из-за недопустимости злоупотребления международным правом для привлечения к ответственности по политическим мотивам.