Задержанному в Праге россиянину выделили чешского адвоката

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Задержанному в Праге гражданину РФ Александру Франчетти выделили чешского адвоката, сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Брякин.

Также с Франчетти встретилась заведующая консульским отделом российского посольства. Это произошло в одном из отделений пражской полиции, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании россиянина в аэропорту Праги. По имеющимся данным, задержание гражданина РФ могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году.

В СМИ также сообщалось, что ордер на арест был выдан Украиной, где россиянину грозит уголовная ответственность.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания задержания гражданина России в Чехии. Проверка должна пройти из-за недопустимости злоупотребления международным правом для привлечения к ответственности по политическим мотивам.