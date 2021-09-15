Посольство РФ в Чехии делает все возможное для решения ситуации с задержанным россиянином

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Посольство РФ в Чехии оказывает всю возможную помощь, в том числе юридическую, в связи с задержанием россиянина Александра Франчетти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, он пока не видел письмо сестры Франчетти на имя Владимира Путина. Тем не менее посольство в Праге плотно занимается этим вопросом.

"Российская сторона посредством нашего диппредставительства в Чехии и так делает все возможное", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее адвокат Ян Шварц сообщил, что чешский суд принял решение отправить россиянина в камеру предварительного заключения. В зале суда адвокат Франчетти опротестовал это решение. Апелляционную жалобу рассмотрит высшая чешская судебная инстанция через 14 дней. Франчетти перевели в пражскую тюрьму Панкрац.

Сам задержанный назвал обвинения в свой адрес шагом к фашизму.

Москва потребовала у Праги представить все обстоятельства задержания Франчетти. Защита граждан России за пределами государства гарантирована пунктом 2 статьи 61 Конституции РФ. В настоящее время Франчетти оказывается вся необходимая помощь.

Пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Брякин сообщил, что Франчетти выделили чешского адвоката. Также с гражданином РФ встретилась заведующая консульским отделом российского посольства.

По имеющимся данным, задержание гражданина РФ могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Как сообщали некоторые СМИ, ордер на арест был выдан Украиной, где россиянину грозит уголовная ответственность.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания задержания гражданина России в Чехии. Проверка должна пройти из-за недопустимости злоупотребления международным правом для привлечения к ответственности по политическим мотивам.