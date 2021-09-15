МИД Чехии не ответил на запрос посольства РФ о причинах задержания Франчетти

18:03
Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK
Министерство иностранных дел Чехии пока не ответило на запрос посольства России в Праге о причинах задержания россиянина Александра Франчетти. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь дипмиссии РФ Николай Брякин.
"Посольство РФ официально запросило у чешской стороны основания и причины задержания в воскресенье в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти. Ответа со стороны МИД пока не поступало", – сказал Брякин.
В то же время в министерстве юстиции Чехии сообщили, что не получали документов от Следственного комитета России.
"Минюст не располагает такими документами", – сказал представитель ведомства Владимир Ржепка.
Также прокуратура Праги сообщила, что не может раскрывать подробности поступивших от киевских властей документов, на основании которых Франчетти был задержан. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь городской прокуратуры Алеш Цимбала.
"Мы не можем раскрывать содержание документов, поступивших на Франчетти с Украины, включая изложенные в них основания, по которым он был задержан", – сказал Цимбала.
Он добавил, что это не предусматривает сегодняшняя международная практика, с таким вопросом следует обращаться к властям Украины.
Цимбала также сообщил, что адвокат и Франчетти проинформированы о выдвинутых обвинениях, а прокурор Ярослава Новотна приступила к изучению материалов дела. После завершения расследования может быть направлено предложение о возможной экстрадиции Франчетти на Украину.
По имеющимся данным, задержание гражданина РФ могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Как сообщали некоторые СМИ, ордер на арест был выдан Украиной, где россиянину грозит уголовная ответственность.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания задержания гражданина России в Чехии. Проверка должна пройти из-за недопустимости злоупотребления международным правом для привлечения к ответственности по политическим мотивам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: