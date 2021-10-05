Памятник ученому Николаю Семенову установят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Памятник выдающемуся ученому и лауреату Нобелевской премии по химии Николаю Семенову установят в столице. Распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Памятник установят перед зданием Федерального исследовательского центра химической физики РАН по адресу улица Косыгина, дом 4, корпус 1. РАН был основан Семеновым в 1931 году. Академик руководил им на протяжении 55 лет.

Финансирование работ по созданию монумента будет осуществлено за счет столичного бюджета. Открыть его планируется до 31 декабря 2024 года.

С 1943 года Семенов работал в Москве. Под его руководством коллектив института химической физики внес большой вклад в зарождавшийся советский атомный проект.

В сентябре Сергей Собянин открыл памятник "Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19". Его установили на территории Сеченовского университета.