Собянин открыл памятник медикам – героям борьбы с COVID-19

14:37
Фото: ТАСС/Екатерина Каляпина
Сергей Собянин открыл памятник "Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19". Его установили на территории Сеченовского университета.
Мэр высказал слова благодарности тем, кто выступил с предложением создания этого памятника, который олицетворяет борьбу с коронавирусной инфекцией, борьбу с пандемией и подвиг столичных медицинских работников, так как именно Москва приняла на себя главный удар эпидемии.
По данным пресс-службы мэрии и правительства Москвы, в борьбе с пандемией были задействованы более 50 тысяч медицинских работников столицы.
"Конечно, этот памятник будет жить десятилетия, века, но главный памятник, который поставили себе наши врачи, медицинские работники, – 1,5 миллиона уже вылеченных пациентов, в Москве десятки тысяч спасенных жизней, и, пожалуй, это главная память", – отметил мэр.
Памятник изображает стелу, увенчанную крестом, лицевая часть которого сформирована буквами с надписью: "Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19". На стеле под крестом созданы фигуры медработников, за спинами которых находится земной шар.
Ранее сообщалось, что в Москве выпустят монеты, посвященные вкладу медиков в борьбу с пандемией. В выпуске монет примут участие Российский фонд прямых инвестиций и Московский монетный двор, являющийся филиалом АО "Гознак".
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