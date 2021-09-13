В ГД высказались по поводу идеи об увеличении отпуска работающему с COVID-19 медперсоналу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин высказался по поводу предложения о предоставлении медработникам, участвующим в борьбе с распространением COVID-19, дополнительных дней оплачиваемого отпуска. Об этом сообщает RT.
"Это частная, дополнительная социальная поддержка врачей, которые работают в особо сложных условиях, и если у бюджета субъекта есть такие возможности то почему нет?", – заявил зампред комитета Госдумы.
Говорин добавил, что следует продумать дополнительные стимулы – в том числе для медиков, работающих на отдаленных территориях, в сельской местности.
"...Помимо заработной платы, должен быть социальный пакет, мы должны обеспечивать медицинских работников жильем – может быть, строить специальное социальное жилье для них", – отметил Говорин.
По его словам, если подобные вопросы не будут решены, то проблема дефицита кадров сохранится. Кроме того, может возникнуть переток медперсонала из одних регионов в другие, туда, где больше заработная плата, уточнил зампред.
Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил увеличить отпуск медработникам, которые участвуют в борьбе с распространением COVID-19. По мнению депутата, данное решение положительно скажется на эффективности труда медработников и на пациентах, за которыми будет ухаживать отдохнувший персонал.
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