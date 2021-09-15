В Москве открыли обновленный памятный знак, посвященный Подольским курсантам

На юге Москвы открыли обновленный памятный знак, посвященный Подольским курсантам. В торжественной церемонии принял участие летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

Мемориал обновили по просьбе жителей района. Часть памятника показалась им незаконченной, и они попросили дополнить конструкцию центральной фигурой.



Памятный знак находится на улице Подольских Курсантов. Это композиция состоит из двух стен из красного кирпича, на каждой из которых барельефы, изображающие сцены сражений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.