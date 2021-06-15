"Это было смешно": Евгений Весник в поисках приключений

Евгений Весник жил нескучно. При каждом удобном случае он сбегал от унылой повседневности в мир романтики, экзотики, бушующих страстей. Порой казалось, что он нарочно превращает жизнь в увлекательный приключенческий роман. Как и положено герою такого романа, он любил опасность и риск. Но всегда выходил сухим из воды.

Почему маленький Женя Весник не стал звездой Голливуда? Как лейтенант Весник отправился в кустики, а вернулся с пленным немцем? И зачем актер дрессировал собак? Об этом – в программе "Это было смешно".