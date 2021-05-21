"Это было смешно": "Ты сам понял, что сказал?!". Шутки Яна Арлазорова

Стать по-настоящему народным артистом Яну Арлазорову удалось без всяких званий. Ведь никто на эстраде – ни до, ни после – не мог так запросто общаться с публикой и вовлекать ее в свои номера.

Пока артист стоял на сцене, зал плакал от хохота. Но едва выступление заканчивалось, Ян Майерович из развязного беззаботного "мужика" превращался в хмурого нелюдимого человека. И о том, что творилось в его душе, не догадывались ни зрители, ни коллеги по сцене.

Чем артист доводил своих авторов до белого каления? Кто едва не разрушил актерскую карьеру будущего любимца публики? И что Ян Арлазоров скрывал за маской безудержного веселья? Об этом – в программе "Это было смешно".