Manizha выступит в финале "Евровидения" под пятым номером

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Представительница России на "Евровидении" певица Manizha выступит в финале под пятым номером. Об этом информирует официальный сайт конкурса.

Уточняется, что Manizha выступит после представителя Бельгии – группы Hooverphonic.

Финал конкурса состоится 22 мая. В нем будут участвовать исполнители из 26 стран.

Накануне определились все участники финала "Евровидения". Кроме Manizha за победу будут бороться представители Албании, Сербии, Болгарии, Португалии, Молдавии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции, Финляндии, Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Ранее иностранные журналисты высоко оценили выступление Manizha в полуфинале "Евровидения". Некоторые представители СМИ назвали его великолепным.

Позднее Manizha призналась, что во время выступления была счастлива находиться на сцене. В финале "Евровидения" певица пообещала быть более "безумной".