Названы все финалисты "Евровидения"

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Стали известны итоги второго полуфинала международного конкурса "Евровидение". Трансляцию мероприятия вел Первый канал.

Второй полуфинал конкурса состоялся в Роттердаме на арене "Ахой". По его итогам в финал "Евровидения" прошли Албания, Сербия, Болгария, Португалия, Молдавия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Всего во втором полуфинале приняли участие представители 17 стран.

Ранее стало известно, что представительница России Manizha вышла в финал "Евровидения". Кроме того, в финал конкурса по итогам первого полуфинала прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Иностранные журналисты высоко оценили выступление Manizha в полуфинале "Евровидения". Некоторые представители СМИ назвали его великолепным.

Финал конкурса пройдет 22 мая.