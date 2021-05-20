Победитель "Евровидения-2019" не сможет выступить вживую на конкурсе в этом году

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс из Нидерландов не сможет выступить вживую в этом году, так как он заболел COVID-19. Об этом рассказали организаторы конкурса.

В среду Лоуренс почувствовал недомогание, после чего был сделан тест, который подтвердил, что певец заразился коронавирусом.

"Заболевание у Дункана протекает в легкой форме. Из-за семидневного карантина он не сможет выступить в концертном зале "Ахой" вживую, однако его участие пройдет в иной форме", – уточнили организаторы.

Ранее сообщалось, что в финал "Евровидения" прошла российская певица Manizha с песней Russian Woman о роли русской женщины в современном мире. В зарубежных СМИ ее выступление назвали свежим, отметив шарм и харизму исполнительницы.

