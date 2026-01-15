ФСБ выявила засланного в Россию агента британских спецслужб

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В России выявили засланного агента британских спецслужб Дэвиса Самьюэля. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, незаявленный сотрудник британских спецслужб был направлен в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Британии в Москве.

В связи с этим в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Британии Дейни Долакия, которой объявлен решительный протест. После произошедшего ведомством принято решение аннулировать аккредитацию Самьюэля. Он должен уехать из страны в течение двух недель.

В МИД указали, что не допустят нахождения на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Ведомство предупредило, что в случае дальнейшего обострения ситуации Москва даст зеркальный ответ.

"Бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны", – сказано в заявлении министерства, которое размещено на сайте ведомства.

В марте 2025 года сотрудники ФСБ также выявили незаявленное разведприсутствие Британии под прикрытием посольства в Москве. В результате дипломаты Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, являющийся супругом первого секретаря политического отдела посольства Табасум Раши, были лишены аккредитации в России.

Оба указали ложные сведения о себе во время получения разрешения на въезд в государство. Кроме того, их заподозрили в проведении разведывательно-подрывной деятельности.

