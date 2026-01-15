Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 10:21

Политика

ФСБ выявила засланного в Россию агента британских спецслужб

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В России выявили засланного агента британских спецслужб Дэвиса Самьюэля. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, незаявленный сотрудник британских спецслужб был направлен в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Британии в Москве.

В связи с этим в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Британии Дейни Долакия, которой объявлен решительный протест. После произошедшего ведомством принято решение аннулировать аккредитацию Самьюэля. Он должен уехать из страны в течение двух недель.

В МИД указали, что не допустят нахождения на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Ведомство предупредило, что в случае дальнейшего обострения ситуации Москва даст зеркальный ответ.

"Бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны", – сказано в заявлении министерства, которое размещено на сайте ведомства.

В марте 2025 года сотрудники ФСБ также выявили незаявленное разведприсутствие Британии под прикрытием посольства в Москве. В результате дипломаты Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, являющийся супругом первого секретаря политического отдела посольства Табасум Раши, были лишены аккредитации в России.

Оба указали ложные сведения о себе во время получения разрешения на въезд в государство. Кроме того, их заподозрили в проведении разведывательно-подрывной деятельности.

Читайте также


происшествияполитика

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика