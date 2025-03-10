ФСБ заявила о лишении двух британских дипломатов аккредитации в России

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Второй секретарь посольства Британии в Москве Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, являющийся супругом первого секретаря политического отдела посольства Табасум Раши, были лишены аккредитации в России. Об этом ТАСС заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным спецслужб, Одедра и Скиннер указали ложные сведения о себе во время получения разрешения на въезд в Россию, нарушив таким образом российский закон. Кроме того, сотрудники ФСБ РФ выявили признаки проведения ими разведывательно-подрывной деятельности, которая угрожала безопасности России.

По этим причинам британские дипломаты были не только лишены аккредитации, но и в течение двух недель должны покинуть страну.

В конце ноября 2024 года второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор был также лишен аккредитации в России. По данным ФСБ РФ, мужчина сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из страны в августе того же года.

Дипломат проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожала безопасности РФ, указали в спецслужбе. Кроме того, он указал ложные данные при въезде в Россию. В ФСБ добавили, что продолжат работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности заграничных спецслужб.

