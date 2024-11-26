МИД РФ призвал граждан Британии сообщать достоверные сведения о своем прошлом

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Россия настоятельно рекомендует гражданам Великобритании при подаче визовых заявок сообщать только достоверную информацию о своем прошлом. Соответствующее заявление МИД РФ опубликовано на сайте.

Во вторник, 26 ноября, в российское дипведомство был вызван посол Британии в Москве Найджел Кейси, которому выдвинули протест из-за вскрывшейся информации о том, что второй секретарь посольства Великобритании Уилкс Эдвард Прайор при получении разрешения на въезд в РФ указал о себе заведомо ложные данные. Этими действиями он нарушил статью Федерального закона о порядке выезда и въезда в Россию.

Кроме того, российские компетентные органы получили сведения, которые подтвердили принадлежность этого сотрудника к британским спецслужбам, а также выявили признаки проведения им разведывательно-подрывной работы на территории России.

В связи с нарушением российского законодательства, а также в соответствии со статьей 9 Венской конвенции и дипломатических сношениях 1961 года британская сторона проинформирована об отзыве аккредитации Уилкса. Учитывая вскрытый факт подачи заведомо ложной информации, в отношении британских дипломатов ужесточат требования по заполнению анкет сотрудниками посольства этой страны.

Британскому послу также заявлено, что в Москве не потерпят деятельность на территории РФ незаявленных сотрудников британских спецслужб. Бескомпромиссная линия в этом вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами нацбезопасности России. Более того, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, Россия незамедлительно даст "зеркальный" ответ, предупредили в МИД РФ.

Между тем в качестве ответной реакции на враждебные действия Лондона российская сторона ввела санкции против 30 граждан Британии. Ограничения коснулись представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологического сектора и журналистов.