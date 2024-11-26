Посол Британии Кейси вызван в МИД России

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Посла Великобритании в Москве Найджела Кейси вызвали в российский МИД, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"В МИД вызван британский посол", – цитирует дипломата ТАСС.

Ранее в ФСБ заявили, что второй секретарь политического отдела посольства Великобритании Уилкс Эдвард Прайор был лишен аккредитации за указание ложных данных при въезде в Россию.

Отмечалось, что Прайор был направлен в Москву по линии Директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании и сменил на должности прикрытия одного из 6 британских разведчиков, которые были высланы из России еще в августе.

По данным сотрудников ФСБ, дипломат проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожала безопасности России. В настоящий момент у Прайора есть двухнедельный срок, когда он может покинуть страну.