РФ ввела санкции против 30 британцев в ответ на действия Лондона

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Россия ввела санкции против 30 граждан Великобритании в ответ на враждебные действия Лондона. Об этом заявили в МИД РФ.

"Принято решение о включении в российский стоп-лист ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании", – уточняется на сайте дипломатического ведомства.

Въезд в РФ закрыт заместителю премьер-министра и министру по делам жилищного строительства Анджеле Рейнер, министру внутренних дел Ивету Куперу, лорд-канцлеру и министру юстиции Шабане Махмуд, министру финансов Рэйчелу Джейн Ривзу.

В ответный перечень также вошли канцлер герцогства Ланкастерского, министр по вопросам энергетической безопасности и достижения углеродной нейтральности, министр здравоохранения, министр окружающей среды, продовольствия и по делам сельских районов, министр по делам предпринимательства и торговли Великобритании, министр труда и пенсионного обеспечения, министр образования, министр по делам Северной Ирландии, министр по делам Уэльса, и другие.

Помимо этого, въезд в РФ запрещен нескольким депутатам Палаты общин парламента, командиру 51-й эскадрильи ВВС Великобритании и представителям нескольких коммерческих компаний, а также двум журналистам Times и Daily Mail.

Ранее Великобритания ввела ограничения против "Альфастрахования", Страхового Дома ВСК и 30 российских нефтяных танкеров. Страховые фирмы якобы были вовлечены в получение выгоды за счет поддержки правительства РФ. При этом известно, что санкции против российского грузового судна Port Olya-3 ввели из-за якобы перевозки военных грузов из третьей страны в Россию.

