Британия ввела санкции против "Альфастрахования" и Страхового Дома ВСК

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Великобритания ввела санкции против "Альфастрахования", Страхового Дома ВСК и 30 российских нефтяных танкеров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

По данным властей, первые две компании якобы вовлечены в получение выгоды за счет поддержки правительства РФ путем ведения бизнеса в секторе стратегического значения для российского кабмина, поэтому они подпали под санкции.

В отношении судов сказано, что они якобы причастны к деятельности, дестабилизирующей Украину, приводящей к подрыву ее территориальной целостности, суверенитета и независимости, а также замешаны в получении прибыли от поддержки правительства РФ. Кроме того, в документе уточняется, что подпавшие под санкции суда используются для перевозки нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны.

На прошлой неделе под британские ограничения подпали несколько российских молодежных организаций. Так, рестрикции затронули детско-юношеское общественное движение "Юнармия" и начальника его главного штаба Никиту Нагорного, а также центр военное-патриотического воспитания "Авангард" в подмосковном Одинцове.

До этого ограничения, которые ввел Лондон, коснулись российского грузового судна Port Olya-3, иранского авиаперевозчика Iran Air и транспортной компании IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines). В Соединенном Королевстве утверждают, что судно Port Olya-3 якобы перевозило военные грузы из третьей страны в Россию.

