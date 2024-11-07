Посольство РФ назвало новый пакет британских санкций "невнятными мерами"

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Новый пакет санкций Великобритании против России является "невнятными мерами", принятыми на подложных основаниях под саммит Европейского политического сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Лондоне.

"Очередное натужное исполнение наскучившего санкционного ритуала Лондоном приурочено к проходящей сегодня в Будапеште встрече Европейского политического сообщества. Невнятные меры, принятые на подложных основаниях, позволят британскому руководству недолго покрасоваться перед своими европейскими партнерами", – говорится в сообщении.

Диппредставительство подчеркнуло, что в звучащих в адрес РФ обвинениях присутствуют только фальшь и лицемерие. Посольство добавило, что антироссийские санкции не позволят Лондону замаскировать ответственность за собственные действия на всех направлениях.

7 ноября Великобритания ввела санкции в отношении проходящего по делу Скрипалей Дениса Сергеева, "Африканского корпуса" и его "командира" Андрея Аверьянова, экс-президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, организаций "Зенит Финанс", "Элесар-Групп", бюро "Навис", добровольческой команды "Эспаньола" и ее командира.

По данным британских властей, "офицер ГРУ высокого ранга" Сергеев, подозреваемый в причастности к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году, помогал в подготовке и применении нервно-паралитического вещества "Новичок" и координировал действия в Лондоне во время атаки.

