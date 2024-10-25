Вучич пообещал, что Сербия никогда не введет санкции против РФ

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна никогда не присоединится к антироссийским санкциям. Об этом глава государства сообщил во время выступления на праздновании 16-летия основания Сербской прогрессивной партии.

Он подчеркнул, что власти страны должны вести такую политику, которая будет сохранять и защищать Сербию.

"Мы не будем вводить санкции, как кто-то захочет. Потому что если у нас нет права на свою политику, если мы не можем самостоятельно принимать решения о себе, о своем будущем, о своей стране, зачем тогда президент? А зачем тогда правительство?" – приводит ТАСС слова Вучича.

Президент добавил, что Белград никогда не откажется от Косова и Метохии, а также будет продолжать вести независимую и свободолюбивую политику.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Вучичу грозит опасность, поскольку он является препятствием для многих "влиятельных западных кругов". По словам Вулина, они хотели бы, чтобы Сербия стала просто какой-то территорией в рамках Европейского союза. Вместе с тем сербские службы безопасности достаточно сильны и профессиональны, чтобы справиться с любыми угрозами.