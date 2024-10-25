Власти Сербии заявили, что страна останется для россиян безвизовой

03:25Политика
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Сербия останется безвизовой для российских граждан. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.
"Вам всегда рады в Сербии, у нас люди любят Россию. Мы понимаем друг друга. Если у вас будет возможность оказаться в Белграде, вы почувствуете, что там любят Россию", – цитирует Вулина ТАСС.
По словам вице-премьера, Сербия для России – братская страна. Большинство россиян, приехавших в Сербию, сделали это из экономических соображений: чтобы открыть свое дело, избежать санкций и прочее.
Тем не менее встречаются и такие, кто пытался использовать сербское гостеприимство в неприемлемых целях. К примеру, по словам Вулина, они пытаются ввязываться в политику, чтобы навредить правительству РФ и Владимиру Путину. Белград не поддерживает подобные действия, подчеркнул вице-премьер.
Большинство россиян в Белграде и Сербии в целом являются законопослушными людьми, заключил Вулин.
Ранее Вулин заявил, что власти Сербии рассматривают присоединение к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз.
Между тем в октябре президент Сербии Александр Вучич внес поправки в декларацию по поддержки Украины в Хорватии. В частности, удалось изменить пункт о всеобъемлющей помощи Киеву. Кроме того, по предложению Сербии, из текста исключен и термин "деоккупация Крыма".
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