Danas: Вучич не поздравил Путина с днем рождения в этом году

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Президент Сербии Александр Вучич не поздравил публично Владимира Путина с днем рождения 7 октября. Об этом сообщает издание Danas.

По информации журналистов, это произошло впервые за восемь лет. Точные причины отсутствия поздравления от Вучича в этом году не называются.

Путину исполнилось 7 октября 72 года. Российского президента поздравили с днем рождения многие мировые лидеры, в том числе все главы стран СНГ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, прислал Путину "прекрасный турецкий подарок", рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, он стоил "чуть больше" трех тысяч рублей, которые разрешены для государственных служащих.