Эрдоган прислал Путину подарок на день рождения

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал Владимиру Путину подарок ко дню рождения, рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА Новости.

Ушаков не раскрыл, какой именно был подарок, однако отметил, что это был "прекрасный турецкий подарок".

"Турецкий президент специально прислал подарок перед его вчерашним разговором", – рассказал помощник президента.

Также он ответил на вопрос о стоимости подарка. По его словам, он стоил "чуть больше" трех тысяч рублей, которые разрешены для государственных служащих.

Владимиру Путину исполнилось 72 года 7 октября. С днем рождения его поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который отметил, что глубокое понимание Путиным исторической миссии России, его личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом для укрепления государственности и авторитета страны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в поздравлении выразил благодарность Путину за содействие в обеспечении стабильности в регионе, а спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что благодаря усилиям президента России страна преодолела трудности восстановления после распада Советского Союза и 90-х годов.