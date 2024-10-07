Песков: сотрудники администрации президента передали Путину лучшие человеческие пожелания

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сотрудники администрации президента поздравили Владимира Путина с днем рождения, традиционно отправив ему открытку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал Life.ru, что пожелали работники АП президенту.

"Самые лучшие человеческие (пожелания. – Прим. ред.)", – сообщил Песков.

Президенту России исполнилось 72 года 7 октября. С днем рождения его поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, пожелав крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, удачи и успехов в его нелегкой работе.

Также спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил в поздравлении, что благодаря усилиям президента России страна преодолела трудности восстановления после распада Советского Союза и 90-х годов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал Путину доброго здоровья и долголетия, а также счастья и успехов в государственной деятельности на благо России и ее народа.