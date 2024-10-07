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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил Владимира Путина с днем рождения от лица работников администрации президента.

"Сегодня день рождения Путина. Мы, работники администрации президента, пользуясь случаем, поздравляем нашего президента", – сказал Песков.

Ранее с днем рождения российского лидера поздравили Рамзан Кадыров и Вячеслав Володин. Глава Чечни выразил благодарность Путину за содействие в обеспечении стабильности в регионе, а спикер Госдумы отметил, что благодаря усилиям президента России страна преодолела трудности восстановления после распада Советского Союза и 90-х годов.

Также мэр Москвы Сергей Собянин пожелал президенту крепкого здоровья и реализации задуманного и подчеркнул, что сейчас страна и столица переживают период бурного расцвета.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил в своем поздравлении, что глубокое понимание Путиным исторической миссии России, его личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом для укрепления государственности и авторитета страны.