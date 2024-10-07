Путин в свой день рождения проведет рабочую встречу с главами стран СНГ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, в рабочей обстановке и встретится с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества. Об этом сообщает РИА Новости.

7 октября президенту РФ исполняется 72 года.

"Особо праздничного ничего не будет. В половине дня у него будут непубличные рабочие встречи, и вечером, действительно, будут главы государств СНГ у президента", – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что на неделе пройдет полноформатное заседание Совета глав государств-участников СНГ с достаточно полной повесткой дня.

В прошлом году Путин, говоря о праздновании своего дня рождения, рассказал, что 7 октября пообедал вместе с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жормат Токаевым. По его словам, после запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан лидеры стран остались в России и они, "сообразив на троих", посидели за столом.

