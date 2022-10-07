Песков рассказал о подарке Путину в день рождения

Фото: kremlin.ru

Коллектив администрации президента подарит Владимиру Путину открытку по случаю его юбилея. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Открытку мы все подписываем ему. Общую, одну от администрации", – сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что поздравительный текст придумывают специалисты.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 70 лет. С юбилеем президента ранее поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил ключевую роль главы государства в судьбе чеченского народа.

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