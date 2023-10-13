Путин рассказал, с кем отпраздновал день рождения

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Владимир Путин, говоря о праздновании своего дня рождения, рассказал, что 7 октября пообедал вместе с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жормат Токаевым. Об этом сообщает РИА Новости.

"Коллеги приезжали, Касым-Жомарт Кемелевич и Шавкат Миромонович, мы работали, это не придуманное мероприятие, мы к этому давно шли", – ответил Путин на вопрос, удалось ли ему отпраздновать день рождения.

По словам главы государства, после запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан лидеры стран остались в России и они, "сообразив на троих", посидели за столом.

С днем рождения Путина ранее поздравил Сергей Собянин. В обращении к президенту он отметил, что благодаря его работе Москве и России удалось преодолеть многие вызовы. Мэр столицы пожелал президенту здоровья и неиссякаемых сил.



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