Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию вокруг Карабаха

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Президент России Владимир Путин в телефонных разговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и другие вопросы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Кремля.

В день своего рождения Владимир Путин побеседовал со многими зарубежными лидерами. В частности, сообщается, что в беседах с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном Путин обсудил развитие ситуации вокруг Карабаха.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию после выхода армян из Нагорного Карабаха. Также премьер-министр Армении поздравил с днем рождения президента России.

Также Владимира Путина поздравил с днем рождения мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что под руководством Путина Россия и ее столица Москва преодолели множество вызовов и прошли немало испытаний. И сегодня, под руководством президента, можно быть уверенным в будущей победе.