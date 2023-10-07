Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Соответствующий текст с поздравлением опубликован на сайте пресс-службы белорусского лидера.

"Избранный Вами жизненный путь – это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству", – подчеркнул Лукашенко.

Белорусский президент отметил патриотизм Путина, а также его уважение к историческому и культурному наследию России. Он заявил, что Путин четко отстаивает интересы российского государства на международной арене, где снискали народное признание заслуженно.

По словам Лукашенко, в Белоруссии высоко ценится вклад Путина в укрепление белорусско-российских отношений.

"Уверен, наше традиционно открытое и доверительное общение будет способствовать динамичному развитию двусторонних отношений в духе подлинного союзничества и стратегического партнерства", – заявил президент Белоруссии.

Также Лукашенко пожелал Путину здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, поддержки родных, близких и коллег в осуществлении намеченных целей в своей деятельности.

7 октября президенту России исполнился 71 год.

Накануне сообщалось, что уровень доверия граждан Путину составил 77%. При этом уровень одобрения деятельности президента составил 73,6%. Опрос был проведен с 25 сентября по 1 октября среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.