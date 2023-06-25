Токаев провел внеочередное собрание Совбеза Казахстана по ситуации в России

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности государства в связи с ситуацией в России. Об этом сообщается на сайте казахстанского лидера.

"В ходе мероприятия глава государства заслушал доклады премьер-министра, генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, министров обороны, внутренних дел, иностранных дел о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в Российской Федерации", – рассказали в офисе президента.

Ситуация в РФ является ее внутренним делом, продолжили в пресс-службе, однако казахстанцы с обеспокоенностью восприняли произошедшее в дружественной стране. Токаев подчеркнул, что Москва остается стратегическим партнером Казахстана.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе российской армии по тыловым лагерям группы. Он призвал сторонников выйти против военного руководства страны. В Минобороны России эту информацию назвали ложной.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Уже вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК. Пригожин принял предложение главы государства об остановке движения на территории РФ. Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, почему именно Лукашенко провел переговоры. По его словам, белорусский лидер знаком с Пригожиным около 20 лет, президент сам выступил с инициативой урегулировать этот вопрос.

Пригожин, в свою очередь, рассказал, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря. Песков подчеркнул, что уголовное дело в отношении основателя группы будет прекращено.

Бойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покидают территорию у штаба ЮВО