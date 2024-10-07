Рамзан Кадыров и Вячеслав Володин поздравили Владимира Путина с днем рождения

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения, ему исполнилось 72 года 7 октября.

"Владимир Владимирович является настоящим символом стабильности, безопасности, независимости и уверенности для миллионов граждан, олицетворяющим собой силу и мощь нашей страны", – написал Кадыров, передает телеканал "360".

По словам главы Чечни, у Путина есть множество заслуг, которые имеют судьбоносное значение для российской истории. Под его руководством страна преодолела серьезный кризис.

Кадыров выразил благодарность Путину за содействие в обеспечении стабильности в регионе: российский президент поддержал инициативу первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, направленную на возрождение республики.

"От всей души желаю ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, удачи и успехов в его нелегкой работе!" – пожелал лидер Чечни.

Также Путина поздравил с днем рождения председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает сайт "Комсомольской правды". Он отметил, что благодаря усилиям президента России страна преодолела трудности восстановления после распада Советского Союза и 90-х годов.

"Сегодня Россия – сильная и суверенная держава. Наш президент делает все для ее укрепления, защиты независимости, обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей", – подчеркнул спикер ГД.

Ранее с днем рождения Путина поздравил Сергей Собянин. Он пожелал президенту крепкого здоровья и реализации задуманного и подчеркнул, что сейчас страна и столица переживают период бурного расцвета.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил в своем поздравлении, что глубокое понимание Путиным исторической миссии России, его личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом для укрепления государственности и авторитета страны.

Путин встретил день рождения на рабочем посту. Его график остается рабочим, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В первой половине дня у Путина запланирована серия закрытых рабочих встреч, а вечером он увидится с главами государств СНГ.