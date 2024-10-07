Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера сообщает ТАСС.

"Уверен, сообща нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, отвечающие современным вызовам и обеспечивающие расширение многоплановых связей между нашими странами", – заявил он.

Лукашенко отметил, что глубокое понимание Путиным исторической миссии России, его личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом для укрепления государственности и авторитета страны. Он также подчеркнул, что Белоруссия высоко ценит последовательную позицию российского президента и его настрой на развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между странами.

Глава Белоруссии пожелал Путину доброго здоровья и долголетия, а также счастья и успехов в государственной деятельности на благо России и ее народа.

Ранее стало известно, что Путин проведет свой день рождения в рабочей обстановке и встретится с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества. Кроме того, в первой половине дня у президента России будут непубличные рабочие встречи.

7 октября Путину исполняется 72 года.